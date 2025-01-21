Климатическая пауза: Выход США из Парижского соглашения объяснили прагматизмом Трампа

«Несмотря на то, что перед президентом США стоит множество проблем, он находит время для проблемы климата как одной из самых главных. Это очень знаковое явление. Все страны мира так или иначе выразили свое намерение к 2050 году достигнуть углеродной нейтральности. Что означает выход США из Парижского соглашения по климату, пока не очень понятно. США — один из ключевых игроков в плане выбросов вредных веществ в атмосферу, и их выход из соглашения серьезно усугубит проблему. С другой стороны, глобальное потепление не выглядит как цунами, которое надвигается и вот-вот ударит по побережью. Трамп, будучи прагматиком, возможно, задумался, почему эту проблему должен решать именно он? Пользуясь тем, что в стране много источников энергии, решил взять паузу, подождать, насколько сильно проявится угроза, можно ли бороться с ней, не нанося урона промышленности. Разумеется, его в этом поддержат представители промышленности, связанные с углем, нефтью и так далее. Повторюсь, изменение климата — это не то, что надо решать немедленно. А над тем, что будет через несколько десятилетий, будут думать уже следующие поколения», — сказал Кислов.

Ранее Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не будет покупать у США больше нефти и газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

