Песков: Решение об исключении «Талибана» из списка террористов не принято

Стоимость бензина на столичных АЗС за неделю выросла на 26-27 копеек Количество принудительно выдворенных за рубеж из Москвы иностранцев за год выросло на треть 13 детских и взрослых поликлиник открыли в Москве после реконструкции Более 800 групп по рукоделию открыто в столице в проекте «Московское долголетие» Самый большой каток Москвы заработал на ВДНХ