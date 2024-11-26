Песков: Решение об исключении «Талибана» из списка террористов не принято
26 ноября 202412:33
Решение об исключении движения «Талибан», признанного террористической организацией и запрещенного в России, из соответствующего списка пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вместе с тем представитель Кремля отметил важность развития контактов с властями Афганистана.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о временном исключении организаций, включая международные, из списка запрещенных в РФ. Инициатива позволит отменить запрет на деятельность «Талибана», пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru