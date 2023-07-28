Песков: Речь о поездке Путина на саммит АТЭС не заходила

Речи о возможной поездке президента Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско пока не идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Представитель Кремля указал, что до встречи, запланированной на ноябрь, есть много других мероприятий.

«Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее The Washington Post сообщила, что российского президента не пригласят на саммит АТЭС. По данным издания, Путина не допустят на мероприятие, если только не будет предоставлено специальное разрешение, пишет RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАСаммит АТЭСДмитрий ПесковВладимир Путин

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