Песков: Речь о поездке Путина на саммит АТЭС не заходила
Речи о возможной поездке президента Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско пока не идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля указал, что до встречи, запланированной на ноябрь, есть много других мероприятий.
«Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее The Washington Post сообщила, что российского президента не пригласят на саммит АТЭС. По данным издания, Путина не допустят на мероприятие, если только не будет предоставлено специальное разрешение, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru