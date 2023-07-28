Песков: Речь о поездке Путина на саммит АТЭС не заходила

Представитель Кремля указал, что до встречи, запланированной на ноябрь, есть много других мероприятий.

«Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее The Washington Post сообщила, что российского президента не пригласят на саммит АТЭС. По данным издания, Путина не допустят на мероприятие, если только не будет предоставлено специальное разрешение, пишет RT.

