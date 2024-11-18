Песков: Разрешение США Киеву бить вглубь РФ означает новый виток напряженности

В Кремле обратили внимание на публикации иностранных СМИ без ссылки на официальные источники о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Figaro удалила сведения о разрешении Франции и Британии наносить удары по России

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент США Джо Байден одобрил использование Киевом американских ракет дальнего поражения ATACMS для ударов по территории России.

По словам Пескова, если соответствующее разрешение было принято и доведено до киевского режима, то это означает «качественно новый виток напряженности». Это также сильно меняет ситуацию с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт, отметил он.

Ранее Песков также заявил, что вариант заморозки конфликта на Украине по линии боевого столкновения неприемлем для России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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