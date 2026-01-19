Песков: Разговор Путина с Родригес пока не планируется

Россия находится в постоянном контакте с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес по дипломатическим каналам. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

СМИ: США проводили тайные переговоры с главой МВД Венесуэлы еще при Мадуро

Он также указал, что у российского президента Владимира Путина в ближайшие дни не запланировано телефонного разговора с Родригес.

«При необходимости это может быть организовано», - добавил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него состоялся отличный телефонный диалог с Родригес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

