Песков: Разговор Путина с Родригес пока не планируется
Россия находится в постоянном контакте с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес по дипломатическим каналам. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также указал, что у российского президента Владимира Путина в ближайшие дни не запланировано телефонного разговора с Родригес.
«При необходимости это может быть организовано», - добавил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него состоялся отличный телефонный диалог с Родригес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
