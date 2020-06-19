Песков рассказал, способен ли Путин управлять Трампом
Президент России Владимир Путин не думает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он не считает американского коллегу таковым», - сказал Песков, добавив, что Путин, в отличие от Трампа, не умеет играть на скрипке, передает RT.
Напомним, что готовится к выходу книга экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».
В ней Болтон, в частности, указывает на то, что Путин якобы «может играть на Трампе, как на скрипке». Кроме того, автор припомнил, как президент США якобы умолял лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему с избранием на второй срок, пишет «Свободная пресса».
Сам Трамп назвал книгу своего бывшего помощника смесью лжи и выдуманных историй.
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