Песков рассказал, способен ли Путин управлять Трампом

«Он не считает американского коллегу таковым», - сказал Песков, добавив, что Путин, в отличие от Трампа, не умеет играть на скрипке, передает RT.



Напомним, что готовится к выходу книга экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».



В ней Болтон, в частности, указывает на то, что Путин якобы «может играть на Трампе, как на скрипке». Кроме того, автор припомнил, как президент США якобы умолял лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему с избранием на второй срок, пишет «Свободная пресса».



Сам Трамп назвал книгу своего бывшего помощника смесью лжи и выдуманных историй.

