Песков рассказал, приедет ли Зеленский на предновогодний саммит в Петербург

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли приедет на саммит СНГ в Санкт-Петербург перед Новым годом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Зеленского

Журналист и представитель Кремля в контексте обсуждения двусторонних отношений Украины и России отметили, что Зеленский хотел диалога с Путиным как главой страны -участницы конфликта в Донбассе, что всегда отрицал Путин.

Украинский президент может приехать на петербургский саммит СНГ, но едва ли решится предпринять такой шаг.

«Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает», — заявил пресс-секретарь главы России.

Неформальный саммит СНГ запланирован в Петербурге на 28 декабря.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СаммитУкраинаРоссияВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры