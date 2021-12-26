Песков рассказал, приедет ли Зеленский на предновогодний саммит в Петербург
Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли приедет на саммит СНГ в Санкт-Петербург перед Новым годом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Журналист и представитель Кремля в контексте обсуждения двусторонних отношений Украины и России отметили, что Зеленский хотел диалога с Путиным как главой страны -участницы конфликта в Донбассе, что всегда отрицал Путин.
Украинский президент может приехать на петербургский саммит СНГ, но едва ли решится предпринять такой шаг.
«Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает», — заявил пресс-секретарь главы России.
Неформальный саммит СНГ запланирован в Петербурге на 28 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 721 / сут.
Умерли
304 тыс.+968 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+37 285 / сут.
- «Лента» усилила охрану магазинов после пожаров в Томске
- Песков рассказал, приедет ли Зеленский на предновогодний саммит в Петербург
- Столтенберг принял решение о дате проведения Совета Россия-НАТО
- СМИ: Талибы ликвидировали два министерства и курировавшие выборы комиссии
- Путин старается выбирать подарки внукам сам
- Подруга Хованского призвала адвокатов проверить изменение меры пресечения блогеру
- Отец 9-летней студентки МГУ отреагировал на рекомендацию СПЧ приостановить обучение
- ВТОржение в Россию. Эксперты ответили по европейскому счету
- Путин: России дальше отступать некуда
- Продвижение НАТО на восток стало «вопросом жизни и смерти» для России - Песков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru