Песков заявил об отсутствие подготовки встречи Путина и Зеленского
Подготовка встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не проводится, никаких конкретных предложений из Киева не поступало. Такой комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Журналисты попросили его ответить на вопрос, каким образом закон, подписанный Зеленским, может способствовать подготовке встречи президентов.
Речь идёт о документе, который упрощает получение гражданства Украины воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан РФ, в том числе, которые «подверглись преследованиям за политические убеждения». Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, данный фактор не может играть какую-то заметную роль.
Песков также подчеркнул, что в России никто не преследуется по уголовной линии по политическим убеждениям, а только по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений.
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