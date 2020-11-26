Песков рассказал, почему Путин не поздравил Байдена

Президент России Владимир Путин поздравит кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах после подведения их итогов, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он призвал не трактовать тот факт, что поздравлений от Путина все еще нет, как знак неприятия Россией победы Байдена на выборах.

«Президент поздравит избранного президента США своевременно - после того, как будут подведены итоги выборов», - сказал Песков.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Официально итоги голосования пока не подведены, однако по предварительным данным избранным президентом страны считается Джо Байден. Действующий глава государства Дональд Трамп во вторник поручил главе управления общих служб администрации Эмили Мерфи начать процесс передачи власти Байдену. При этом Трамп неоднократно публично отказывался признать его победу на президентских выборах, назвав поведение демократов "махинациями".

Ранее в эфире НСН эксперты высказали мнение о том, почему Трамп отказывается признавать победу Байдена.

