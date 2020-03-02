Песков рассказал, почему Путин наградил сенатора Геремеева, не внесшего ни одного проекта

В Кремле прокомментировали награждение медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева, за пять лет не внесшего ни одного законопроекта.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, деятельность сенаторов не ограничивается лишь законодательными инициативами, сообщает РИА ФАН.

Песков также добавил, что судить об активности сенатора, исходя только из количества внесенных инициатив, нельзя. Он отметил, что любой член верхней палаты может активно участвовать в разработке инициатив, внесенных другими сенаторами, пишет «Газета.ру».

