Песков рассказал об условиях для прессы на встрече Путина и Байдена

В Кремле рассказали об условиях для прессы во время саммита Россия - США, в рамках которого запланирована встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости отметил, что для прессы будут созданы «блестящие условия», пресс-центр он охарактеризовал как огромный.

В среду была открыта аккредитация для журналистов. Ей занимается Швейцария как принимающая сторона. Сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за три дня до получения бейджа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанный не позднее, чем за два дня до получения документов, либо подтверждение того, что журналист недавно переболел коронавирусом.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал совет Путину перед встречей с Байденом. Он напомнил о неудачном опыте встреч бывшего президента Михаила Горбачева с главами США, приведшим к распаду СССР.

