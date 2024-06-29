Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак
29 июня 202417:07
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как поживают собаки, которых президенту России Владимиру Путину подарил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Ранее Ким Чен Ын подарил российскому лидеру пару собак редкой национальной северокорейской породы пхунсан.
Сейчас они, по словам Пескова, находятся в Москве и проходят период адаптации.
До этого пресс-секретарь президента отмечал, что Путин еще не дал клички двух собакам из Северной Кореи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК РФ возбудил дело по факту теракта в деревне Городище Курской области
- Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак
- В Госдуме прокомментировали компенсации иностранным участникам СВО
- СМИ: «ПСЖ» не стал продлевать контракт с конкурентом Сафонова голкипером Рико
- Более 30 детей обратились за медпомощью в лагере в Пензе
- В Госдуме призвали ускорить создание ГОСТа на шаурму
- В Сербии мужчина ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля
- Бастрыкин предложил запретить никабы в России
- Три человека ранены после атаки дрона ВСУ на автомобили в Белгородской области
- Белоруссия нарастила силы разведки из-за активности дронов ВСУ на границе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru