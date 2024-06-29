Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как поживают собаки, которых президенту России Владимиру Путину подарил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Путин подарил Ким Чен Ыну «Аурус» с номером победы в Корейской войне

Ранее Ким Чен Ын подарил российскому лидеру пару собак редкой национальной северокорейской породы пхунсан.

Сейчас они, по словам Пескова, находятся в Москве и проходят период адаптации.

До этого пресс-секретарь президента отмечал, что Путин еще не дал клички двух собакам из Северной Кореи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ЦТАК / Рёнхап
ТЕГИ:СобакиПодарокДмитрий ПесковВладимир ПутинКим Чен Ын

Горячие новости

Все новости

партнеры