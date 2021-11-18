Песков рассказал о скором визите Путина в Индию
В скором времени президент России нанесет визит в Индию, даты которого будут известны позже. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время встречи с журналистами.
«Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию. Мы анонс сделаем своевременно официальный и сообщим вам точные даты», - подтвердил он.
Ранее в индийской прессе появилась информация о том, что премьер-министр Индии ждет президента России для личной встречи на переговорах 6 декабря.
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