Песков рассказал о скором визите Путина в Индию

В скором времени президент России нанесет визит в Индию, даты которого будут известны позже. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время встречи с журналистами.

«Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию. Мы анонс сделаем своевременно официальный и сообщим вам точные даты», - подтвердил он.

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Ранее в индийской прессе появилась информация о том, что премьер-министр Индии ждет президента России для личной встречи на переговорах 6 декабря.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинДмитрий ПесковИндияРоссия
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