Песков рассказал о скором визите Путина в Индию

В скором времени президент России нанесет визит в Индию, даты которого будут известны позже. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время встречи с журналистами.

«Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию. Мы анонс сделаем своевременно официальный и сообщим вам точные даты», - подтвердил он.