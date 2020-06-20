Песков рассказал о разновекторных отношениях Москвы и Минска

Россия и Белоруссия остаются союзниками, несмотря на ряд противоречий в отношениях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия и Белоруссия объединены общими интеграционными процессами, членством в ЕврАзЭС.

«Это страна, с которой у нас союзное государство. Это страна, с которой у нас, разумеется, есть проблемы по ряду параметров. Прежде всего, экономические разногласия. Это нормально. Объем и разновекторность наших отношений настолько велики, что это не может проходить без проблем. Поэтому мы терпеливо обсуждаем вместе все проблемы», - заявил Песков.