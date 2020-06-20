Песков рассказал о разновекторных отношениях Москвы и Минска
Россия и Белоруссия остаются союзниками, несмотря на ряд противоречий в отношениях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия и Белоруссия объединены общими интеграционными процессами, членством в ЕврАзЭС.
«Это страна, с которой у нас союзное государство. Это страна, с которой у нас, разумеется, есть проблемы по ряду параметров. Прежде всего, экономические разногласия. Это нормально. Объем и разновекторность наших отношений настолько велики, что это не может проходить без проблем. Поэтому мы терпеливо обсуждаем вместе все проблемы», - заявил Песков.
В Кремле считают, что разногласия Москвы и Минска не скажутся на союзническом характере отношений двух стран.
«Мы знаем, что сейчас наши коллеги в Белоруссии работают в очень напряженных условиях президентской кампании. И мы желаем им провести успешные президентские выборы», - подвел итог Песков.
Ранее 20 июня стали известны результаты рейтинга Александра Лукашенко по итогам трехмесячного исследования аккаунтов белорусских пользователей в Сети. Действующего президента поддерживает 263 тысячи человек (3,8%).
НАпомним, выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. Александр Лукашенко в шестой раз претендует на президентский пост.
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