Песков рассказал о послании Путина Федеральному собранию

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию станет известна после того, как с ней определится глава государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что в 2025 году, по решению президента, обращения к Федеральному cобранию не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также он добавил, что послание состоится тогда, когда глава государства сочтёт это целесообразным, исходя из готовности содержания документа и своего рабочего графика.

