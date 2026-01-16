Песков рассказал о послании Путина Федеральному собранию
Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию станет известна после того, как с ней определится глава государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Песков заявил, что в 2025 году, по решению президента, обращения к Федеральному cобранию не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также он добавил, что послание состоится тогда, когда глава государства сочтёт это целесообразным, исходя из готовности содержания документа и своего рабочего графика.
