Песков рассказал о подготовке нескольких зарубежных поездок Путина осенью

Президент Владимир Путин предстоящей осенью планирует совершить несколько зарубежных визитов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин прилетел в Тегеран

Представитель Кремля отметил, что в ближайшей перспективе в планах Путина нет таких поездок, пишет RT.

«Но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь не уточнил, куда отправится российский лидер.

Днем ранее Путин посетил Иран, российский президент провел серию встреч с руководством страны и переговоры с участием Турции, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитДмитрий ПесковВладимир Путин
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