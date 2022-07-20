Песков рассказал о подготовке нескольких зарубежных поездок Путина осенью
Президент Владимир Путин предстоящей осенью планирует совершить несколько зарубежных визитов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в ближайшей перспективе в планах Путина нет таких поездок, пишет RT.
«Но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», — цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь не уточнил, куда отправится российский лидер.
Днем ранее Путин посетил Иран, российский президент провел серию встреч с руководством страны и переговоры с участием Турции, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- В России разработали универсальную вакцину для профилактики оспы обезьян
- Песков рассказал о подготовке нескольких зарубежных поездок Путина осенью
- СМИ: крупнейшая в мире АПЛ «Дмитрий Донской» будет «уничтожена»
- В Германии признали, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами
- Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве
- Японский политолог: США устроили ад в Восточной Европе
- Путь из-за пробок на южные курорты увеличился в 1,5 раза
- США грозят ужесточить уже введенные против России санкции
- Ушаков: Решение об участии Путина в G20 примут накануне поездки
- Путин предложил запустить «Северный поток – 2» для увеличения поставок энергоресурса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru