Владимир Путин прилетел в Тегеран

В Иране у российского лидера запланированы встречи с президентом страны Ибрахимом Раиси, а также с верховным лидером Али Хаменеи.

Кроме того, в Тегеране пройдут переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также трёхсторонняя встреча в формате Россия-Иран-Турция.

Ранее член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков заявил, что визит Владимира Путина в Тегеран важен, в первую очередь, чтобы окончательно доказать, что Россия не находится в дипломатической изоляции, сообщает «Свободная пресса».

