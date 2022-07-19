Владимир Путин прилетел в Тегеран

Президент России Владимир Путин прилетел в Тегеран, сообщает РИА Новости.

«Встреча равных»: Для чего Путину саммит с главами Турции и Ирана в Тегеране

В Иране у российского лидера запланированы встречи с президентом страны Ибрахимом Раиси, а также с верховным лидером Али Хаменеи.

Кроме того, в Тегеране пройдут переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также трёхсторонняя встреча в формате Россия-Иран-Турция.

Ранее член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков заявил, что визит Владимира Путина в Тегеран важен, в первую очередь, чтобы окончательно доказать, что Россия не находится в дипломатической изоляции, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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