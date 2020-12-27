Песков рассказал о планировании зарубежных поездок Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о запланированных контактах президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами и отметил сложности с планированием зарубежных поездок из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
«Контакты с зарубежными лидерами будут, причем будут скоро. Зарубежные поездки... сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело», - заявил Песков.
Напомним, из-за нового штамма коронавируса, который заразнее предыдущего на 70%, многие страны закрыли авиа- и транспортное сообщение.
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