Песков рассказал о планировании зарубежных поездок Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о запланированных контактах президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами и отметил сложности с планированием зарубежных поездок из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Контакты с зарубежными лидерами будут, причем будут скоро. Зарубежные поездки... сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело», - заявил Песков.

Напомним, из-за нового штамма коронавируса, который заразнее предыдущего на 70%, многие страны закрыли авиа- и транспортное сообщение.

