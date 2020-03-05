Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делагации, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса с делегациями», — сказал он.