Песков рассказал о международных телефонных разговорах Путина 14 декабря

Президент Владимир Путин во вторник проводит несколько международных телефонных переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, в первой половине дня глава государства «концентрируется на телефонной дипломатии».

«У него несколько телефонных разговоров, о которых мы будем своевременно выпускать сообщения», — приводит слова Пескова ТАСС.

Кроме того, во вторник Путин планирует провести совещание с членами правительства. Темами обсуждения станут снижение загрязнения воздуха и ситуация с распространением штамма коронавируса «омикрон».

По словам Пескова, в этот день у президента также запланированы несколько встреч непубличного характера.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТелефонный РазговорВладимир Путин
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