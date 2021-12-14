Песков рассказал о международных телефонных разговорах Путина 14 декабря

По словам представителя Кремля, в первой половине дня глава государства «концентрируется на телефонной дипломатии».

«У него несколько телефонных разговоров, о которых мы будем своевременно выпускать сообщения», — приводит слова Пескова ТАСС.

Кроме того, во вторник Путин планирует провести совещание с членами правительства. Темами обсуждения станут снижение загрязнения воздуха и ситуация с распространением штамма коронавируса «омикрон».

По словам Пескова, в этот день у президента также запланированы несколько встреч непубличного характера.

