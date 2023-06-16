Песков рассказал о беспрецедентных мерах цифровой безопасности на ПМЭФ

Беспрецедентные меры безопасности принимают на Петербургском международном экономическом форуме перед выступлением президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал о будущем выступлении Путина на ПМЭФ

Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Песков указал, что противник РФ «действует нагло» и пытается «нанести урон», поэтому важно принимать меры предосторожности.

«В этой связи возможны перебои с беспроводным интернетом за исключением Wi-Fi, и все будет хорошо», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее организаторы ПМЭФ предупредили, что мобильный интернет на форуме будет недоступен, участникам мероприятия предлагают использовать Wi-Fi.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мобильная СвязьПМЭФДмитрий ПесковВладимир Путин

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