Песков рассказал о беспрецедентных мерах цифровой безопасности на ПМЭФ

Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Песков указал, что противник РФ «действует нагло» и пытается «нанести урон», поэтому важно принимать меры предосторожности.

«В этой связи возможны перебои с беспроводным интернетом за исключением Wi-Fi, и все будет хорошо», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее организаторы ПМЭФ предупредили, что мобильный интернет на форуме будет недоступен, участникам мероприятия предлагают использовать Wi-Fi.

