Песков рассказал о беспрецедентных мерах цифровой безопасности на ПМЭФ
Беспрецедентные меры безопасности принимают на Петербургском международном экономическом форуме перед выступлением президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Песков указал, что противник РФ «действует нагло» и пытается «нанести урон», поэтому важно принимать меры предосторожности.
«В этой связи возможны перебои с беспроводным интернетом за исключением Wi-Fi, и все будет хорошо», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее организаторы ПМЭФ предупредили, что мобильный интернет на форуме будет недоступен, участникам мероприятия предлагают использовать Wi-Fi.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru