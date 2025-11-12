Песков рассказал, кого Путин приглашает в свою квартиру

Президент РФ Владимир Путин иногда приглашает в свою кремлевскую квартиру политиков из других стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

СМИ: Лукашенко пригласил Путина к себе домой

Комментируя приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в кремлевскую квартиру, он указал, что Путин приглашает к себе тех глав государств и правительств, с кем у него «особые отношения».

«И личные, и конструктивные, и дружеские. Если говорить об отношениях Путина и Токаева, такие они и есть», - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что подобные взаимоотношения позволяют гораздо эффективнее заниматься продвижением межгосударственного сотрудничества.

Ранее Путин показал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что хранится у в холодильнике в его кремлевской квартире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
