Песков рассказал, кого Путин приглашает в свою квартиру

Комментируя приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в кремлевскую квартиру, он указал, что Путин приглашает к себе тех глав государств и правительств, с кем у него «особые отношения».

«И личные, и конструктивные, и дружеские. Если говорить об отношениях Путина и Токаева, такие они и есть», - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что подобные взаимоотношения позволяют гораздо эффективнее заниматься продвижением межгосударственного сотрудничества.

Ранее Путин показал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что хранится у в холодильнике в его кремлевской квартире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

