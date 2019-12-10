Песков рассказал, где пройдет новый саммит «нормандской четверки»

На вопрос журналиста, станет ли столица ФРГ место проведения следующей встречи в «нормандском формате», Дмитрий Песков ответил утвердительно.

Ранее о времени проведения следующей встречи заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, что на полях саммита также состоялась двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По ее итогам Зеленский заявил о «ничьей».

