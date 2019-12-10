Песков рассказал, где пройдет новый саммит «нормандской четверки»
Следующая встреча лидеров стран – участников «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) состоится через четыре месяца в Берлине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
На вопрос журналиста, станет ли столица ФРГ место проведения следующей встречи в «нормандском формате», Дмитрий Песков ответил утвердительно.
Ранее о времени проведения следующей встречи заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Напомним, что на полях саммита также состоялась двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По ее итогам Зеленский заявил о «ничьей».
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