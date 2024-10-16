Песков рассказал, что у Путина нет проблем со здоровьем
У президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента о регулярных обследованиях в Центральной клинической больнице (ЦКБ).
Песков уточнил, что имеются в виду обычные диспансеризации и подчеркнул, что президент РФ здоров.
Путин во время сегодняшнего совещания с правительством упомянул, что постоянно проходит медицинские обследования в ЦКБ. Президент затронул эту тему в контексте сезонной вакцинации от гриппа, которая проводится по всей России.
Ранее Путин заявил, что прививку от гриппа лучше делать российскими препаратами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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