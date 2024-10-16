Песков рассказал, что у Путина нет проблем со здоровьем

У президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента о регулярных обследованиях в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

Песков опроверг, что Путин 7 раз созванивался с Трампом

Песков уточнил, что имеются в виду обычные диспансеризации и подчеркнул, что президент РФ здоров.

Путин во время сегодняшнего совещания с правительством упомянул, что постоянно проходит медицинские обследования в ЦКБ. Президент затронул эту тему в контексте сезонной вакцинации от гриппа, которая проводится по всей России.

Ранее Путин заявил, что прививку от гриппа лучше делать российскими препаратами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ЗдоровьеВладимир Путин

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