Песков опроверг, что Путин 7 раз созванивался с Трампом

Информация о том, что Путин и Трамп созванивались семь раз содержится в отрывке новой книги журналиста Боба Вудворда «Война», который опубликовала газета The Washington Post.

«Нет, это не так», – заявил Песков в ответе на соответствующий вопрос.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп на первой с президентом Путиным встрече, которая прошла в 2017 году, спрашивал, что он думает о военной помощи Киеву, передает RT.

