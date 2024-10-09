Песков опроверг, что Путин 7 раз созванивался с Трампом
В Кремле опровергли информацию о том, что президент России Владимир Путин семь раз созванивался с Дональдом Трампом после того, как тот ушел с поста президента США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК.
Информация о том, что Путин и Трамп созванивались семь раз содержится в отрывке новой книги журналиста Боба Вудворда «Война», который опубликовала газета The Washington Post.
«Нет, это не так», – заявил Песков в ответе на соответствующий вопрос.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп на первой с президентом Путиным встрече, которая прошла в 2017 году, спрашивал, что он думает о военной помощи Киеву, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru