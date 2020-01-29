Песков рассказал, что Путин думает о переименовании в «верховного правителя»

29 января 202012:37

Президент Российской Федерации Владимир Путин не сформулировал позицию по предложению переименовать название должности главы государства на «верховный правитель». С таким комментарием выступил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива», - отметил представитель Кремля. По его словам, Путин ничего не думает по этому поводу, передает ТАСС.

Об инициативе о переименовании должности ранее сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Среди других поступивших не совсем обычных поправок – внести в Основной закон утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

Песков также заявил, что переезд органов власти из Москвы в регионы пока даже не обсуждается, несмотря на слухи, передает РИА ФАН.

В Кремле также не сформулирована позиция относительно предложения предоставить силовым структурам доступ к данным граждан РФ, сообщил пресс-секретарь президента. Как отмечает РЕН ТВ, он переадресовал этот вопрос в профильные ведомства. Ранее о такой инициативе сообщили «Ведомости».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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