Песков рассказал, что Путин думает о переименовании в «верховного правителя»

Президент Российской Федерации Владимир Путин не сформулировал позицию по предложению переименовать название должности главы государства на «верховный правитель». С таким комментарием выступил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива», - отметил представитель Кремля. По его словам, Путин ничего не думает по этому поводу, передает ТАСС.

Об инициативе о переименовании должности ранее сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.