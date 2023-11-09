Песков рассказал, что должна осознать Украина для появления надежды на мир
В Москве следят за перспективой принятия решения по проведению президентских выборов на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает LIFE.
Вместе с тем, он напомнил, что решение на этот счет в Киеве пока не принято.
«Это их внутреннее дело, нас это не касается», — отметил Песков.
Вместе с тем, он подчеркнул, что для Москвы важно, чтобы в Киеве, как можно скорее, поняли, что абсурдно говорить об ожиданиях победы над РФ на поле боя.
По словам представителя Кремля, если они поймут, что говорить об этом, как минимум, глупо, то появится надежда на мир.
Ранее Госдеп опроверг давление США на Украину с целью урегулирования, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru