Песков раскрыл, за что Путин извинился перед Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин из политкорректности проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джо Байденом. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг.
Он пояснил, что обсуждать третьи страны и их лидеров без какого-то информирования этих лидеров не принято в международной практике.
«Это не стоит воспринимать как непосредственное извинение, но это фигура речи. Президент Путин все-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась», - прокомментировал пресс-секретарь утверждение Лукашенко о том, что президент России якобы извинился перед ним за разговор с Байденом о Белоруссии.
Представитель Кремля добавил, что со стороны путина это была «политдипломатическая корректность».
Накануне БЕЛТА передала слова Александра Лукашенко о том, что если президенты России и США хотят обсудить Белоруссию, то «пусть поговорят» об этом в Минске.
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