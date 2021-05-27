Песков раскрыл, за что Путин извинился перед Лукашенко

«Это не стоит воспринимать как непосредственное извинение, но это фигура речи. Президент Путин все-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась», - прокомментировал пресс-секретарь утверждение Лукашенко о том, что президент России якобы извинился перед ним за разговор с Байденом о Белоруссии.

Представитель Кремля добавил, что со стороны путина это была «политдипломатическая корректность».

Накануне БЕЛТА передала слова Александра Лукашенко о том, что если президенты России и США хотят обсудить Белоруссию, то «пусть поговорят» об этом в Минске.

