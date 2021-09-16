Песков раскрыл сроки самоизоляции Путина
Президент России Владимир Путин будет находится в режиме самоизоляции не менее недели в связи со случаями заболевания COVID-19 в его окружении. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом он отказался обозначить точное количество дней карантина главы государства. По словам пресс-секретаря президента, Путин обязательно примет участие в голосовании на предстоящих выборах в Госдуму, возможно, посредством электронного дистанционного формата.
Как уточнил Песков, заражённые коронавирусом в окружении президента, это люди, которые отвечают за обеспечение его работы и жизнедеятельности, а также обеспечивают безопасность. По словам пресс-секретаря, «произошло инфицирование значительного числа людей».
Как отмечает «Свободная пресса», ранее Путин заявил, что вынужден отменить визит в Душанбе на заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за того, что в его окружении десятки человек подхватили коронавирус.
О том, что резидент удалился на самоизоляцию, было публично объявлено утром во вторник, 14 сентября, напоминает RT.
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