Песков раскрыл сроки самоизоляции Путина

Президент России Владимир Путин будет находится в режиме самоизоляции не менее недели в связи со случаями заболевания COVID-19 в его окружении. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он отказался обозначить точное количество дней карантина главы государства. По словам пресс-секретаря президента, Путин обязательно примет участие в голосовании на предстоящих выборах в Госдуму, возможно, посредством электронного дистанционного формата.

Как уточнил Песков, заражённые коронавирусом в окружении президента, это люди, которые отвечают за обеспечение его работы и жизнедеятельности, а также обеспечивают безопасность. По словам пресс-секретаря, «произошло инфицирование значительного числа людей».

Как отмечает «Свободная пресса», ранее Путин заявил, что вынужден отменить визит в Душанбе на заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за того, что в его окружении десятки человек подхватили коронавирус.

О том, что резидент удалился на самоизоляцию, было публично объявлено утром во вторник, 14 сентября, напоминает RT.

