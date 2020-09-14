Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Представитель российского президента Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров между Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Комплименты на полтора миллиарда. Путин и Лукашенко встретились в Сочи

Как передает РИА Новости, главными темами двух политических лидеров стали двусторонние связи и торгово-экономическая кооперация. Как заявил Песков, стороны условились об увеличении товарооборота.

Песков также отметил, что внутреннюю обстановку в Белоруссии не обсуждалась, поскольку не являляется вопросом двусторонних отношений. Однако, он добавил, что в Кремле Лукашенко считают легитимным президентом.

Кроме того, Путин и Лукашенко затронули тему вакцины против коронавируса. Песков отметил, что Путин дал указание на подготовку первой партии поставок российской вакцины для Белоруссии с целью ее тестирования.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛукашенкоВладимир Путин
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