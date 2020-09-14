Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Представитель российского президента Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров между Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Как передает РИА Новости, главными темами двух политических лидеров стали двусторонние связи и торгово-экономическая кооперация. Как заявил Песков, стороны условились об увеличении товарооборота.
Песков также отметил, что внутреннюю обстановку в Белоруссии не обсуждалась, поскольку не являляется вопросом двусторонних отношений. Однако, он добавил, что в Кремле Лукашенко считают легитимным президентом.
Кроме того, Путин и Лукашенко затронули тему вакцины против коронавируса. Песков отметил, что Путин дал указание на подготовку первой партии поставок российской вакцины для Белоруссии с целью ее тестирования.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 449 / сут.
Умерли
18 578+94 / сут.
Выздоровели
876 тыс.+2 690 / сут.
- В Петербурге отменили обязательную шахматную рассадку в зрительных залах
- Российские истребители перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
- В РФ средняя пенсия увеличится до 17,4 тыс. рублей в следующем году
- Эксперт объяснил рекордный рост выдачи ипотеки в августе
- Reuters: Навальный находился в ступоре перед госпитализацией в Омске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru