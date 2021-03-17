Песков раскритиковал доклад разведки США о вмешательстве РФ в выборы
В Кремле не согласились с выводами доклада американской разведки о вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, эти заявления не имеют под собой доказательств.
Ранее разведка США обвинила Россию в попытках очернить Байдена во время выборов. Также в попытке повлиять на выборы обвинили Иран, Венесуэлу и Кубу.
В ранее опубликованном официальном заявлении посольства РФ в Вашингтоне говорится, что разведданные США о вмешательстве России во внутренние процессы подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. В посольстве заявили, что Вашингтон продолжает попытки перенести ответственность за дестабилизацию в стране на другие страны и реализует практику «мегафонной дипломатии», поддерживая негативный фон вокруг России.
По этому поводу первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что в России привыкли к регулярным санкциям со стороны США и не относятся к ним серьезно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru