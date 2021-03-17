Песков раскритиковал доклад разведки США о вмешательстве РФ в выборы

В Кремле не согласились с выводами доклада американской разведки о вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эти заявления не имеют под собой доказательств.

Ранее разведка США обвинила Россию в попытках очернить Байдена во время выборов. Также в попытке повлиять на выборы обвинили Иран, Венесуэлу и Кубу.

В ранее опубликованном официальном заявлении посольства РФ в Вашингтоне говорится, что разведданные США о вмешательстве России во внутренние процессы подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. В посольстве заявили, что Вашингтон продолжает попытки перенести ответственность за дестабилизацию в стране на другие страны и реализует практику «мегафонной дипломатии», поддерживая негативный фон вокруг России.

По этому поводу первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что в России привыкли к регулярным санкциям со стороны США и не относятся к ним серьезно.

