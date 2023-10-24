«Абсурдные утки»: Песков опроверг данные о наличии двойников Путина
24 октября 202312:45
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о наличии двойников российского лидера Владимира Путина.
По словам представителя Кремля, у президента нет никаких «близнецов», «что касается работы и так далее».
«Такое относится к категории абсурдных уток информационных, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь добавил, что подобные сообщения не вызывают «ничего, кроме улыбки».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru