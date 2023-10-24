«Абсурдные утки»: Песков опроверг данные о наличии двойников Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о наличии двойников российского лидера Владимира Путина.

Песков назвал враньём заявления о бункерах и двойниках Путина

По словам представителя Кремля, у президента нет никаких «близнецов», «что касается работы и так далее».

«Такое относится к категории абсурдных уток информационных, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что подобные сообщения не вызывают «ничего, кроме улыбки».

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ФОТО: kremlin.ru
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