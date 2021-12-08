Песков: Путину понравился онлайн-формат переговоров с Байденом

По его словам, глава российского государства отметил, что такой способ общения «позволяет откровенно разговаривать».

Ранее Путин и Байден около двух часов беседовали по закрытой линии видеосвязи, сообщает RT. Лидеры двух стран, помимо прочего, обсудили украинскую проблематику на фоне отсутствия прогресса в выполнении минских договорённостей.