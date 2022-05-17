Песков: Путин знает, куда ведет Россию

Президент Владимир Путин знает, куда ведет Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента — его поддерживает вся страна», — подчеркнул представитель Кремля в ходе просветительского марафона «Новые горизонты».

Песков выразил уверенность, что главу государства поддерживают все поколения россиян.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир Путин
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