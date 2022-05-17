Песков: Путин знает, куда ведет Россию
17 мая 202211:24
Президент Владимир Путин знает, куда ведет Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента — его поддерживает вся страна», — подчеркнул представитель Кремля в ходе просветительского марафона «Новые горизонты».
Песков выразил уверенность, что главу государства поддерживают все поколения россиян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Песков опроверг данные о готовящемся визите Путина в Анкару
- В Кремле рассказали о последствиях непринципиальности государств
- Песков: Путин знает, куда ведет Россию
- В Кремле заявили, что Россия находится в ситуации «идеального шторма»
- Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО
- Песков рассказал о попытках Москвы договориться с Западом о принципах безопасности
- «Мы уверены, что победим»: Песков высказался о спецоперации на Украине
- Глава Минфина ФРГ допустил арест зарубежных активов Банка России
- СМИ: В Росрыболовстве заявили о нехватке жести для консервных банок
- Эксперты: Треть гостевых домов Крыма не откроются летом из-за нехватки туристов
16 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru