Песков: Путин защищен от угроз Украины

Так он отреагировал на заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о покушениях на Владимира Путина. «Безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — указал Песков. По его словам, «все угрозы от киевского режима очевидны».

Буданов заявил изданию NV, что Киев организовывал покушения на президента РФ. По его словам, эти попытки завершились провалом.

Ранее Песков заявил, что Украина много раз словесно покушалась на Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

