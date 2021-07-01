Песков: Путин всегда будет уважать президента США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда уважительно относится к президенту США. Об этом он заявил в интервью Первому каналу.

По его словам , президент России всегда уважителен в отношениях и будет всегда относиться так к президенту США в их диалоге.

Ранее экс-министр обороны ДНР заявил, что Украина с союзниками ждут подходящего момента для нанесения удара, а Россия никак не реагирует на провокации.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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