Песков: Путин всегда будет уважать президента США
1 июля 202114:22
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда уважительно относится к президенту США. Об этом он заявил в интервью Первому каналу.
По его словам , президент России всегда уважителен в отношениях и будет всегда относиться так к президенту США в их диалоге.
Ранее экс-министр обороны ДНР заявил, что Украина с союзниками ждут подходящего момента для нанесения удара, а Россия никак не реагирует на провокации.
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1 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru