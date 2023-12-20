Песков: Путин вряд ли сожалеет о помиловании Ходорковского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании в 2013 году бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), сообщает РИА Новости.

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По его словам, глава государства принял такое решение «исходя из человеческих, гуманитарных соображений».

«Тогда были определённые заверения со стороны Ходорковского... однако все они остались на бумаге... Но это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина", - заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ходорковский продолжает совершать преступления, а депутаты Европарламента его поддерживают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pikabu.ru
ТЕГИ:ПомилованиеДмитрий ПесковМихаил ХодорковскийВладимир Путин

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