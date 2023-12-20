Песков: Путин вряд ли сожалеет о помиловании Ходорковского

По его словам, глава государства принял такое решение «исходя из человеческих, гуманитарных соображений».

«Тогда были определённые заверения со стороны Ходорковского... однако все они остались на бумаге... Но это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина", - заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ходорковский продолжает совершать преступления, а депутаты Европарламента его поддерживают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

