Песков: Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн

Ранее президент выступил с обращением к россиянам, призвав к ответственности на голосовании. Путин подчеркнул, что рассчитывает на взвешенную гражданскую позицию жителей страны, назвав выражение воли россиян высшим смыслом выборов.

Напомним, в пятницу в России стартовали трехдневные выборы в Госдуму. Голосование продолжится до 20:00 мск воскресенья, 19 сентября. Избиратели из семи российских регионов смогут отдать свой голос онлайн посредством системы Дистанционного электронного голосования.

