Песков: Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн
Президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее президент выступил с обращением к россиянам, призвав к ответственности на голосовании. Путин подчеркнул, что рассчитывает на взвешенную гражданскую позицию жителей страны, назвав выражение воли россиян высшим смыслом выборов.
Напомним, в пятницу в России стартовали трехдневные выборы в Госдуму. Голосование продолжится до 20:00 мск воскресенья, 19 сентября. Избиратели из семи российских регионов смогут отдать свой голос онлайн посредством системы Дистанционного электронного голосования.
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