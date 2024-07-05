Песков: Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Визит российского президента Владимира Путина в Турцию по приглашению турецкого лидера Тайипа Эрдогана согласовывается, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, лидер РФ «с признательностью принимает это предложение». Визит стоит на повестке дня, однако точных дат пока нет.

Эрдоган пригласил Путина посетить республику во время встречи в Астане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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