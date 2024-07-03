Эрдоган пригласил Путина приехать в Турцию

«В самое кратчайшее время жду вас, господин президент, в моей стране», - сказал Эрдоган во время встречи с Путиным в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В свою очередь Путин пообещал обязательно приехать.

В саммите ШОС принимают участие лидеры и главы правительств 16 государств. В форуме также примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Основная программа встречи намечена на 4 июля. В этот день президент России встретится с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером, напоминает «Радиоточка НСН».

