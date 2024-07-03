Эрдоган пригласил Путина приехать в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина посетить республику.
«В самое кратчайшее время жду вас, господин президент, в моей стране», - сказал Эрдоган во время встречи с Путиным в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В свою очередь Путин пообещал обязательно приехать.
В саммите ШОС принимают участие лидеры и главы правительств 16 государств. В форуме также примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Основная программа встречи намечена на 4 июля. В этот день президент России встретится с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером, напоминает «Радиоточка НСН».
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