Песков: Путин принял к сведению обращение о признании ДНР и ЛНР
Президент Владимир Путин получил и «принял к сведению» обращение Госдумы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее депутаты от КПРФ предложили проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. Дума 15 февраля приняла документ. Как отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, проект незамедлительно направят президенту.
«Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное — это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер», — цитирует Пескова РИА Новости.
В то же время, как отметил представитель Кремля, Москва считает, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Терентьев и Большунов стали бронзовыми призёрами ОИ в командном спринте
- Песков прокомментировал обращение Байдена к россиянам
- Тобольским школьникам задали задачу про остывание трупа
- Банк «Восточный» прекратил работу
- Бондарчук сыграет Федора Конюхова в фильме «Повелитель ветра»
- Столтенберг пообещал продолжать «обличать агрессивные планы» Москвы
- Российские лыжницы взяли бронзу в командном спринте на ОИ в Пекине
- Автоэксперт объяснил, как правильно проезжать «лежачего полицейского»
- Песков: Путин принял к сведению обращение о признании ДНР и ЛНР
- Бывших прокурора и зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взятках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru