Песков: Путин принял к сведению обращение о признании ДНР и ЛНР

Ранее депутаты от КПРФ предложили проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. Дума 15 февраля приняла документ. Как отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, проект незамедлительно направят президенту.

«Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное — это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер», — цитирует Пескова РИА Новости.

В то же время, как отметил представитель Кремля, Москва считает, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями.

