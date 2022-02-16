Песков: Путин принял к сведению обращение о признании ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин получил и «принял к сведению» обращение Госдумы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Ранее депутаты от КПРФ предложили проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. Дума 15 февраля приняла документ. Как отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, проект незамедлительно направят президенту.

«Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное — это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер», — цитирует Пескова РИА Новости.

В то же время, как отметил представитель Кремля, Москва считает, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЛНРДНРГосдумаВладимир ПутинДмитрий Песков
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