Песков: Путин принимает Уиткоффа в Кремле
Президент России Владимир Путин принимает в Кремле специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоке Стивена Уиткоффа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
До этого Уиткофф встретился со специальным представителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, передавал «Интерфакс».
Ранее портал Axios со ссылкой на информированный американский источник передавал, что Уиткофф в пятницу может провести встречу с президентом России, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru