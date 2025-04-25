Песков: Путин принимает Уиткоффа в Кремле

В результате взрыва в подмосковной Балашихе погиб генерал Генштаба ВС РФ Reuters: США готовы де-юре признать юрисдикцию России над Крымом Пожар на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области прекратился Кравцов: Оценки за поведение планируется ввести в школах с января 2026 года Суд в Италии оштрафовал женщину за хождение на каблуках по квартире