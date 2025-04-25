Песков: Путин принимает Уиткоффа в Кремле

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоке Стивена Уиткоффа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заметили в Москве

До этого Уиткофф встретился со специальным представителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, передавал «Интерфакс».

Ранее портал Axios со ссылкой на информированный американский источник передавал, что Уиткофф в пятницу может провести встречу с президентом России, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
ТЕГИ:КремльВладимир ПутинСША

Горячие новости

Все новости

партнеры