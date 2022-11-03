Визит на саммит G20 подтвердили 17 глав государств

Главы 17 государств подтвердили свое участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашаха.

Прайс: США и Россия не будут контактировать на саммите G20

По словам представителя МИД, Индонезия ожидает ответа еще от трех лидеров. По соображениям безопасности власти страны не называют имена подтвердивших свое участие и тех, кто пока этого не сделал.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что пока не принял решение об участии в мероприятии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИндонезияСаммит G20
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