Визит на саммит G20 подтвердили 17 глав государств

По словам представителя МИД, Индонезия ожидает ответа еще от трех лидеров. По соображениям безопасности власти страны не называют имена подтвердивших свое участие и тех, кто пока этого не сделал.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что пока не принял решение об участии в мероприятии.

