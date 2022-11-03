Визит на саммит G20 подтвердили 17 глав государств
Главы 17 государств подтвердили свое участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашаха.
По словам представителя МИД, Индонезия ожидает ответа еще от трех лидеров. По соображениям безопасности власти страны не называют имена подтвердивших свое участие и тех, кто пока этого не сделал.
Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что пока не принял решение об участии в мероприятии.
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