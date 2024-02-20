СМИ: Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль

Российский президент Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства, сообщает ЦТАК.

Подарок 18 февраля получили секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен. По ее словам, жест служит свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран.

О марке и модели автомобиля ЦТАК не сообщает.

В сентябре 2023 года Путин показал Ким Чен Ыну российский лимузин Aurus во время визита северокорейского лидера в Россию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:АвтомобильКНДРВладимир ПутинКим Чен Ын

Горячие новости

Все новости

партнеры