СМИ: Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль
20 февраля 202405:02
Российский президент Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства, сообщает ЦТАК.
Подарок 18 февраля получили секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен. По ее словам, жест служит свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран.
О марке и модели автомобиля ЦТАК не сообщает.
В сентябре 2023 года Путин показал Ким Чен Ыну российский лимузин Aurus во время визита северокорейского лидера в Россию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru