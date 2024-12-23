Песков: Путин планирует зарубежные поездки в январе
23 декабря 202408:18
Президент Владимир Путин в начале следующего года планирует зарубежные визиты. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
«В январе будут», — отметил представитель Кремля, говоря о зарубежных поездках.
Песков не уточнил, в какие страны запланированы визиты. Кремль сообщит о поездках президента.
В ноябре Владимир Путин посещал Казахстан, российский лидер принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru