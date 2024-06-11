Песков: Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике

«Это очень надежная авиатехника, и разумеется, с технической и с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что так же, «на должном уровне», обслуживается любая перевозящая граждан техника в России. Пресс-секретарь напомнил, что в стране действуют жесткие стандарты, которые неукоснительно соблюдаются.

