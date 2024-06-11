Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщило издание Tuko со ссылкой на заявление секретаря президента страны Колин Самба.
Ранее самолет политика, следовавший из столицы Лилонгве в Мзузу, пропал с радаров. На борту находились десять человек. Президент страны Лазарус Чаквера поручил немедленно начать спасательную операцию по поиску воздушного судна. Издание Nyasa Times отмечало, что самолет мог разбиться в лесном массиве Чикангава.
«Самолет... был найден этим утром в лесу Чикангава. К сожалению, все находившиеся на борту погибли», - отмечается в заявлении.
В мае в Иране потерпел крушение вертолет с официальными лицами республики, в том числе президентом Эбрахимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом, напоминает 360.ru. Находившиеся на борту политики погибли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru