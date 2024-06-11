Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщило издание Tuko со ссылкой на заявление секретаря президента страны Колин Самба.

СМИ: Самолет с вице-президентом Малави пропал с экранов радаров

Ранее самолет политика, следовавший из столицы Лилонгве в Мзузу, пропал с радаров. На борту находились десять человек. Президент страны Лазарус Чаквера поручил немедленно начать спасательную операцию по поиску воздушного судна. Издание Nyasa Times отмечало, что самолет мог разбиться в лесном массиве Чикангава.

«Самолет... был найден этим утром в лесу Чикангава. К сожалению, все находившиеся на борту погибли», - отмечается в заявлении.

В мае в Иране потерпел крушение вертолет с официальными лицами республики, в том числе президентом Эбрахимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом, напоминает 360.ru. Находившиеся на борту политики погибли.

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ФОТО: AP / TASS
ТЕГИ:АфрикаСмертьАвиакатастрофа

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