Песков: Путин, Пашинян и Алиев не будут проводить встречу на саммите СНГ

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян не планируют проводить трехстороннюю встречу во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на полях саммита пройдут двусторонние контакты.