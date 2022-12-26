Песков: Путин, Пашинян и Алиев не будут проводить встречу на саммите СНГ
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян не планируют проводить трехстороннюю встречу во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что на полях саммита пройдут двусторонние контакты.
При этом Песков сообщил также, что не ожидается и встреча Путина с главами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.
Ранее Армения отказалась от встречи руководителей МИД Азербайджана, России и Армении, которая должна была состояться 23 декабря. Сообщается, что в рамках совещания стороны должны были обсудить подготовку мирного договора, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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