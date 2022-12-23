Лавров: в Москве удивлены методами Еревана

В Москве удивлены, что Ереван не проинформировал заранее по дипломатическим каналам о решении отказаться от участия в запланированной министерской встрече Армении и Азербайджана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает «Интерфакс».

«Мы, как и вы, узнали об этом отказе из сообщения пресс-службы», - сообщил Лавров.

Он также отметил, что армянская сторона отказалась от каких-либо дипломатических каналов, которые обычно задействуются в подобных случаях.

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«Метод, которым нас проинформировали относительно участия армянской стороны в этом мероприятии, вызывает вопросы», - заметил глава МИД РФ.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана были запланированы на пятницу, 23 декабря, предполагалось, что министры обсудят подготовку мирного договора между Баку и Ереваном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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