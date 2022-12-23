Лавров: в Москве удивлены методами Еревана

В Москве удивлены, что Ереван не проинформировал заранее по дипломатическим каналам о решении отказаться от участия в запланированной министерской встрече Армении и Азербайджана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает «Интерфакс».

«Мы, как и вы, узнали об этом отказе из сообщения пресс-службы», - сообщил Лавров.

Он также отметил, что армянская сторона отказалась от каких-либо дипломатических каналов, которые обычно задействуются в подобных случаях.