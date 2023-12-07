ФОМ: 70% россиян поддерживают выдвижение Путина на новый срок
Большинство россиян считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый президентский срок, говорится в исследовании Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Результаты опроса представила управляющий директор проектов фонда Лариса Паутова. По ее словам, 70% респондентов уверены, что Путину следует идти на новый президентский срок.
Противоположного мнения придерживаются 15% опрошенных. При этом они полагают, что Путину нужно остаться в руководстве страны на другой должности.
У 44% респондентов президент вызывает доверие, у 34% - надежду. 31% опрошенных заявили, что испытывают чувство спокойствия и уверенности в будущем, если Путин находится во главе государства, пишет РИА Новости.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком может объявить о проведении многодневного голосования, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru