ФОМ: 70% россиян поддерживают выдвижение Путина на новый срок

Результаты опроса представила управляющий директор проектов фонда Лариса Паутова. По ее словам, 70% респондентов уверены, что Путину следует идти на новый президентский срок.

Противоположного мнения придерживаются 15% опрошенных. При этом они полагают, что Путину нужно остаться в руководстве страны на другой должности.

У 44% респондентов президент вызывает доверие, у 34% - надежду. 31% опрошенных заявили, что испытывают чувство спокойствия и уверенности в будущем, если Путин находится во главе государства, пишет РИА Новости.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком может объявить о проведении многодневного голосования, отмечает «Радиоточка НСН».

